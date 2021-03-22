الأم المثالية بالإسكندرية: عانيت في تربية اولادي وكانوا بيساعدوني في اجازة الصيف

حصلت صباحة أنور على لقب الأم المثالية على محافظة الاسكندرية، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.



وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، انها تزوجت وهي في سن الثامنة عشر، ورزقت بثلاث أبناء حتي توفي زوجها وهي سن الخامسة وعشرين عاما، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هي الأم والأب.



وتابعت: لتوفير إحتياجات أبنائي أشتغلن على ماكينة خياطة، وساعدها ذويهم بتحمل المسؤلية "مسبونيش لوحدي"، لافتة إلي عملهم في أجازة الصيف لمساعدتها.



وواصلت: قدرت أنجح أولادها فى مسيرتهم التعليمية، حيث أصبح الإبن الكبير مهندس، والإبنة الثانية معلمة، والإبنة الثالثة محاسبة، مشيرة إلي فخرها بهم.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

