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تركيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ بداية 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت تركيا، اليوم الاثنين، حوالي 22.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى حصيلة لهذا المؤشر للعام الحالي.

 

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22216، مقابل 20428 في بيانات الأحد، ليصل إلى مستوى 3035338 حالة.

 

وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ بداية عام 2021 الحالي في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في وقت سابق من مارس.

 

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 30178 شخصا بعد تسجيل 117 حالة جديدة مقارنة مع 102 الأحد.

 

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 19494 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2844681 شخصا.

 

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