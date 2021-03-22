Advertisements

يمتد طوله لـ8 كم تقريبًا.. أبرز المعلومات عن محور “شينزو آبي” ولماذا سمي بهذا الأسم؟

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن محور “شينزو آبي” ولماذا سمي بهذا الأسم:-

- أطلق عليه محور “شينزو آبي” نسبة لأسم رئيس الوزراء الياباني السابق.

- يمتد طوله 8 كم تقريباً.


- يربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري قاطعاً طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلي سوق السيارات ومدينة الأمل.

- يتم إقامته وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات.

- يساعد في تنظيم لحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

- تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

أخبار تهمك

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 8 ساعات

1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري.. "النقل" تكشف عن قيمة التعويضات

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها