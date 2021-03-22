يمتد طوله لـ8 كم تقريبًا.. أبرز المعلومات عن محور “شينزو آبي” ولماذا سمي بهذا الأسم؟

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.



ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن محور “شينزو آبي” ولماذا سمي بهذا الأسم:-



- أطلق عليه محور “شينزو آبي” نسبة لأسم رئيس الوزراء الياباني السابق.



- يمتد طوله 8 كم تقريباً.





- يربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري قاطعاً طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلي سوق السيارات ومدينة الأمل.



- يتم إقامته وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات.



- يساعد في تنظيم لحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



- تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.