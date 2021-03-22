محافظ قنا: تحقيق 27% من المستهدف بمدن قنا في اليوم الثالث منذ بدء الموجة الـ 17 للإزالات



هذا وأسفرت الحملة عن إزالة ٤٦ حالة تعدى حتى الأن من اجمالى ١٧٢ حالة تعدى مُستهدف أزالتها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي بنسبه تنفيذ بلغت 27%.



وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الري بالمحافظة وذلك لاستغلال تلك المساحات في منافع عامة للدولة تخدم جموع المواطنين وأيضا فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة ومحسوبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.



وأشار الداودى، إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة.



وكلف محافظ قنا رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات مؤكدا على أعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها اول بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.



قامت الأجهزة المحلية بمحافظة قنا، لليوم الثالث علي التوالي بتنفيذ فاعليات الموجة الـ 17 بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة " طرح النهر " لاستغلالها للصالح العام وخدمة المواطنين وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.