Advertisements

الأم المثالية بالغربية: كمحارب شجاع عرفت أوصل ببناتي لأماكن علمية مرموقة

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
حصلت صبيحة حسن المرسي على لقب الأم المثالية على محافظة الغربية، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.

وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، الحاصلة على دبلوم فني تجاري وتعمل كاتبة بمديرية الطب البيطري، ان كفاحها بدأ منذ 25 عاما بالتزامن مع مرض زوجها بالفشل الكلوي والكبدي، واللي أدى إلى عدم استطاعته للعمل لمدة 14 عام من تاريخ صراعه مع المرض.

وأكدت الأم المثالية علي صبرها ومرافقتها لزوجها في رحلة مرضه بين المستشفيات صباحا، والعودة لمراعاة بناتها ليلا إلى أن توفى الزوج، مشيرة إلي إصابتها بالعدوي من زوجها في الجهاز التنفسي ولكنها رفضت ترك بناتها.

وكملت صبحية مشوارها في تربية بناتها " كنت بتشتغل في تجارة الطيور بجانب وظيفتي وده اللي أثر على صحتها وأصابها بانزلاق غضروفي".

ولفتت صبحية إلي رفضها إجراء عملية جراحية لصعوبة المعيشة وقتها "كانت مصروفاتها كبيرة وهي كانت بتوفر كل ما تملك لرعاية وتعليم بناتها"، حتي زاد امتحان الله ليها عندما أصيبت بنتها الوسطى بورم سرطاني في الغدة الدرقية ولكنها واجهته كمحارب شجاع وبالفعل تم إستئصال الورم وشفاءها وكملت مسيرتها.

وتابعت: "تمر السنين والأيام الصعبة تعدي وأقدر اوصل ببناتي لأماكن علمية مرموقة"، حيث حصلت الأولى والثانية على بكالوريوس طب وجراحة عامة وتزوجوا، والإبنة الصغرى حاصلة على بكالوريوس صيدلة.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

أخبار تهمك

تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل في موقف الأهلي من رحيل أليو ديانج نهاية الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ 41 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها