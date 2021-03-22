الأم المثالية بالغربية: كمحارب شجاع عرفت أوصل ببناتي لأماكن علمية مرموقة

حصلت صبيحة حسن المرسي على لقب الأم المثالية على محافظة الغربية، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.



وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، الحاصلة على دبلوم فني تجاري وتعمل كاتبة بمديرية الطب البيطري، ان كفاحها بدأ منذ 25 عاما بالتزامن مع مرض زوجها بالفشل الكلوي والكبدي، واللي أدى إلى عدم استطاعته للعمل لمدة 14 عام من تاريخ صراعه مع المرض.



وأكدت الأم المثالية علي صبرها ومرافقتها لزوجها في رحلة مرضه بين المستشفيات صباحا، والعودة لمراعاة بناتها ليلا إلى أن توفى الزوج، مشيرة إلي إصابتها بالعدوي من زوجها في الجهاز التنفسي ولكنها رفضت ترك بناتها.



وكملت صبحية مشوارها في تربية بناتها " كنت بتشتغل في تجارة الطيور بجانب وظيفتي وده اللي أثر على صحتها وأصابها بانزلاق غضروفي".



ولفتت صبحية إلي رفضها إجراء عملية جراحية لصعوبة المعيشة وقتها "كانت مصروفاتها كبيرة وهي كانت بتوفر كل ما تملك لرعاية وتعليم بناتها"، حتي زاد امتحان الله ليها عندما أصيبت بنتها الوسطى بورم سرطاني في الغدة الدرقية ولكنها واجهته كمحارب شجاع وبالفعل تم إستئصال الورم وشفاءها وكملت مسيرتها.



وتابعت: "تمر السنين والأيام الصعبة تعدي وأقدر اوصل ببناتي لأماكن علمية مرموقة"، حيث حصلت الأولى والثانية على بكالوريوس طب وجراحة عامة وتزوجوا، والإبنة الصغرى حاصلة على بكالوريوس صيدلة.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

