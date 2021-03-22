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1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري.. "النقل" تكشف عن قيمة التعويضات

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:33 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر دولة جديدة بقوة القانون والعلم الحديث، مردفًا «لو خوفنا مش هنشتغل وعلى الجميع مساعدتنا فيما نقوم تنفيذه».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أي شخص معتدي على الطريق الدائري عليه أن يبادر من تلقاء نفسه ويزيل تعديه».

واستكمل: "لا يتم دفع تعويض على إزالة عقارات مقامة أرض ملك دولة، من أجل إقامة مشروعات عليها، مردفا "لن يتم السماح بأي تعديات على الطريق الدائري وسيتم إزالتها".

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه لن يتم السماح بإقامة مواقف على الدائري، كما سيتم إلغاء السلالم على الطريق الدائري.

واستطرد أنه تم إزالة عقارات المرج من أجل تيسير حركة السير حول الطريق الدائري وتقديم كافة الخدمات للأهالي، موضحا أن مواطنا أنشأ « سبيل مياه » وآخر ورشة للكاوتش وسط الطريق الدائري.

وأردف «بتكلم مع الناس وبطول بالي إما أقنعهم أو يقنعوني» مردفا تم دفع تعويضات للأهالي 40 ألف جنيه عن كل غرفة وتم اعتبار كل من الصالة والمطبخ كغرفة.

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لدينا حصر بـ 1200 عقار لا بد من إزالتها لتوسعة الدائري، مستكملا «لم نجد حلولا لتوسعة الدائري إلا بإزالة عمارات المرج، موضحا أن حرم الطريق الدائري 50 مترا وتم التعدي عليه من الأهالي".

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