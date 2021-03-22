غادة شلبي: مؤشر عودة السياحة لمصر رغم أزمة كورونا في زيادة مستمرة (فيديو)

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن الوزارة إلى الآن في انتظار ضوابط الحج التي ستعلن عنها المملكة العربية السعودية الخاصة بالحج والعمرة، معقبة: "أول ما المملكة تعلن الأعداد والضوابط، هتكون الوزارة جاهزة بالضوابط الخاصة بموسم الحج".



وتابعت "شلبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "حتى الآن لا يمكن توقع أسعار الحج، ونتريس لحين معرفة الأسعار بشكل مضبوط"، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لتنظيم الحج حال قيام السعودية بالإعلان عن ضوابط الحج.



وأشارت إلى أن مؤشر عودة السياحة لمصر رغم أزمة كورونا في زيادة مستمرة، مشيرة إلى أن مصر من الدول القليلة التي تستقبل السائحين على مستوى العالم، وهذا بسبب الثقة في الاجراءات المصرية.

