Advertisements

غادة شلبي: مؤشر عودة السياحة لمصر رغم أزمة كورونا في زيادة مستمرة (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن الوزارة إلى الآن في انتظار ضوابط الحج التي ستعلن عنها المملكة العربية السعودية الخاصة بالحج والعمرة، معقبة: "أول ما المملكة تعلن الأعداد والضوابط، هتكون الوزارة جاهزة بالضوابط الخاصة بموسم الحج". 

وتابعت "شلبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "حتى الآن لا يمكن توقع أسعار الحج، ونتريس لحين معرفة الأسعار بشكل مضبوط"، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لتنظيم الحج حال قيام السعودية بالإعلان عن ضوابط الحج.

وأشارت إلى أن مؤشر عودة السياحة لمصر رغم أزمة كورونا في زيادة مستمرة، مشيرة إلى أن مصر من الدول القليلة التي تستقبل السائحين على مستوى العالم، وهذا بسبب الثقة في الاجراءات المصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري.. "النقل" تكشف عن قيمة التعويضات

منذ أقل من نصف ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها