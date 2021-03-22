"المصريين الأحرار" يُعلن شروط انتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا

أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الجدول الزمني، بالمواعيد الإجرائية لعملية انتخاب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب، حيث يبدء فتح باب الترشح غدًا الثلاثاء 23 مارس حتى الخميس 25 مارس الجاري.



جاء ذلك بناءً على دعوة رئيس الحزب، لانعقاد المؤتمر العام العادى للحزب والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 3132021 بمقر الحزب الرئيسى الكائن بـ 140 شارع العروبة – قسم النزهة – محافظة القاهرة، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءًا والمتضمنة انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب.



كما أعلن الحزب شروط الترشح لمنصب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، ويشترط في المترشح لرئاسة الحزب من الأعضاء المدعوين للمؤتمر العام للحزب ما يلي:



أن يكون منطبق عليه الشروط المنصوص عليها بقانون الأحزاب السياسية والشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي للحزب وهي كالأتي:



1- أن يكون عضوًا تنطبق عليه شروط العضوية طبقًا للنظام الأساسي للحزب.



2- ألا يقل عمره عن 25 سنه.



3- أن تكون مضت علي عضويته بالحزب سنة واحدة علي الأقل وألا يكون فقد أي شرط من شروط العضوية.



4- أن يؤيد ترشحه ما لايقل عن 50% من أعضاء المؤتمر العام، وللجنة التأكد من صحة التوقيعات.





ويشترط فيمن يُرشح نفسه لعضوية الهيئة العليا أن يكون عضوًا من الأعضاء المدعوين للمؤتمر العام للحزب المنطبق عليهم الشروط الواردة بقانون الأحزاب السياسية ولائحة النظام الأساسي للحزب عند الدعوة للمؤتمر العام.

