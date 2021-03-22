الديهي يطالب بمحاكمة من منح "أبي أحمد" جائزة نوبل للسلام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر ترفض بشدة على لسان وزير الري والموارد المائية أي إجراءات إثيوبيا أحادية، فيما يخص ملء سد النهضة، والذي أكد أن سد النهضة وتأثيره يعتبر أحد التحديات الحالية التي تواجه الدولة المصرية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن وزير الري السوداني، الدكتور محمد عباس، أيضًا دعا إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية لحل أزمة سد النهضة، وأعلن رفض سياسية فرض الأمر الواقع.



وتابع، أن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، رد على التصريحات المصرية والسودانية، قائلًا إن مصر تربح الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة ضد إثيوبيا، مشددًا على أن من منح أبي أحمد جائزة نوبل للسلام لا بد أن يحاكم، فهو شخص يروغ كما يروغ الثعلب.

