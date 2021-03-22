Advertisements

الديهي يطالب بمحاكمة من منح "أبي أحمد" جائزة نوبل للسلام

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر ترفض بشدة على لسان وزير الري والموارد المائية أي إجراءات إثيوبيا أحادية، فيما يخص ملء سد النهضة، والذي أكد أن سد النهضة وتأثيره يعتبر أحد التحديات الحالية التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن وزير الري السوداني، الدكتور محمد عباس، أيضًا دعا إثيوبيا لقبول الوساطة الرباعية لحل أزمة سد النهضة، وأعلن رفض سياسية فرض الأمر الواقع.

وتابع، أن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، رد على التصريحات المصرية والسودانية، قائلًا إن مصر تربح الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة ضد إثيوبيا، مشددًا على أن من منح أبي أحمد جائزة نوبل للسلام لا بد أن يحاكم، فهو شخص يروغ كما يروغ الثعلب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 5 ساعات

1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري.. "النقل" تكشف عن قيمة التعويضات

منذ أقل من نصف ساعة

تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

منذ ساعة و 22 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها