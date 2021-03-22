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اتحاد المهن الطبية يقرر فتح فترة استثنائية لمشروع العلاج

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماعه، فتح فترة استثنائية للأعضاء للاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم اعتبارًا من 28 مارس حتى 12 أبريل 2021.

وكان المشروع قد فتح أبوابه فى وقت سابق لمدة خمسة أشهر متصلة فى الأول من أكتوبر 2020 وحتى الثامن والعشرين من فبراير الماضى.

وعلى السادة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك اتباع الضوابط التالية على أن تكون الاستفادة اعتبارًا من تاريخ الاشتراك وذلك على النحو التالى:

1- الأعضاء الراغبين فى تجديد الاشتراك يمكنهم التجديد بإحدى هذا الطرق
وهى:
- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول https:fawry.com

- أى نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحلات والسوبر ماركت

- التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122.

- عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج

2- السادة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك أول مرة أو الراغبين فى إضافة آخرين على اشتراكهم:
التوجه لمقر مشروع العلاج لتقديم الأوراق المطلوبة
قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماعه، فتح فترة استثنائية للأعضاء للاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم اعتبارًا من 28 مارس حتى 12 أبريل 2021.

وكان المشروع قد فتح أبوابه فى وقت سابق لمدة خمسة أشهر متصلة فى الأول من أكتوبر 2020 وحتى الثامن والعشرين من فبراير الماضى.

وعلى السادة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك اتباع الضوابط التالية على أن تكون الاستفادة اعتبارًا من تاريخ الاشتراك وذلك على النحو التالى:

1- الأعضاء الراغبين فى تجديد الاشتراك يمكنهم التجديد بإحدى هذا الطرق
وهى:
 
- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول.

- أى نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحلات والسوبر ماركت.

- التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122.

- عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج.

2- الأعضاء الراغبين فى الاشتراك أول مرة أو الراغبين فى إضافة آخرين على اشتراكهم:

التوجه لمقر مشروع العلاج لتقديم الأوراق المطلوبة.

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