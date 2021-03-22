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حبس سيدتين لاتهامهما بممارسة الدعارة عبر الإنترنت

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سيدتين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الدعارة عبر الإنترنت.

كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل سقوط سيدتين لممارستهما الدعارة عبر الإنترنت بمقابل مادي، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

واعترفت الفتاة الأولى وتدعى " د.م"، أنها قامت بإنشاء صفحة عبر الإنترنت ووضعت العديد من الصور، لاستقطاب الرجال، واتعرفت بالفتاة الثانية في إحدى السهرات الليلة، لتسهيلها في ممارسة الدعارة مع الرجال، فكانت تتواصل الفتاتين مع الرجال لمقابلته مقابل مبلغ مادي.

واعترفت الفتاتان، أنهما يستقطبوا زبائنهما، ويبرموا اتفاق معهم على ممارسة الدعارة مقابل ٣ آلاف جنيه مقابل ساعتين.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق سيدتين وهما "د.م" و" د.ج"، لممارستهما الأعمال المنافية للآداب عبر إنشاء صفحة عبر الإنترنت، واستقطاب زبائنهما بمقابل مادي.

وألقت مباحث الآداب القبض على سيدتين لترويجها ممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادي عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، صفحة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداداه إحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية القائم عليها، وعقب تقنين الإجراءات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين أنها (سيدتين) وبمواجتهما أقرا بقيامهما بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على هواتف محمولة أحدها يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم.

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