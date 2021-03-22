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تفاصيل الإعدام شنقا لمغتصب وقاتل نجلة عمه طفلة ميت غمر

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا للمتهم "هشام. م. س"، وذلك في الجناية رقم ٢٤٠٦٠ مركز ميت غمر والمقيدة برقم ١٣٩١ كلي جنوب المنصورة، بتهمة اغتصاب وقتل ابنة عمه الطفلة "يارا-١٠ سنوات"، ذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد حكم الإعدام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت ومحيي الدين محمد الكيلاني. وكانت هيئة المحكمة ناقشت المتهم حول ارتكاب الواقعة، واعترف بها تفصيليًا وشرح كيفية ارتكابها، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة العلنية، فتقرر التأجيل لجلسة اليوم ٢٢ مارس لأخذ رأي فضيلة المفتي الذي أيد حكم الإعدام.

وكان اعترف المتهم المتهم بقتل ابنة عمه، طفلة، بعمر10 سنوات، بعد أن تعدى عليها جنسيا، في قرية جصفا بمركز ميت غمر بالدقهلية، بقيامه بخنق الطفلة وإلقاء جثتها في احدي الترع خوفا من ان يفتضح أمره، وقال المتهم وضعت يدي على رقبتها لحد ما روحها طلعت، وبعدين شيلت جثتها رميتها في الترعة".

وأضاف المتهم قائلا:"فضلت يومين أعمل أني بدور على البنت علشان محدش يشك فيا، لحد ما جثتها ظهرت، والمباحث جت، والدنيا اتقلبت وعرفت ان الموضوع هيتكشف، ومفيش ساعتين ولقيت الشرطة قبضت عليا، واعترفت بكل حاجة".

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