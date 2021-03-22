تامر حسني يحذر متابعيه من هذا الأمر





تعلن شركه TH production بأن الشركه غير مسؤوله عن أي تعاقدات لأي عملاء يتعاقدون مع شركه غير شركتنا في كل من الحفلات داخل مصر وخارجها والأفراح الداخلية والخارجيه والسينما والمسرح والمسلسلات والإعلانات واي عمل سيشارك به الفنان تامرحسني، دون الرجوع رسميًا لشركه TH Production للتأكد من موافقه الشركه والأطلاع على كامل العقود والمواعيد المحددة والأسعار،

و سوف تتخذ شركة th production كافه الإجراءات القانونيه لحمايه حق الفنان والشركه مع اي جهه او مؤسسه تتعاقد على اي تعاقد باسم الفنان دون الرجوع له ولشركته الخاصه ولكم جزيل الشكر.





و أضاف البيان: "تعلن الشركه عن عدم تعاقدها نهائيا علي اي حفلات في الفتره القادمه وأيضا عدم تعاقدها على حفل داخل محافظه المنيا.





يمكن للسادة العملاء التواصل مع الشركه مباشره عن طريق الايميل الخاص بالشركة وارقامها المتواجدة علي الصفحة الخاصة بالشركة تي اتش برودكشن لمالكها الأستاذ حسام حسني، ومديرها الأستاذ تامر يحيى".

نشرت الصفحة الرسمية للنجم تامر حسني، بيان هام لتحذر متابعيه من الاتفاق بخصوص أي عمل يخص النجم مع أي شركه غير THProduction، وجاء فيه مايلي.