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تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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لا صوت يعلو في ميت عقبة، فوق مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

 

ولا يملك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فرصة في يديه لعبور الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، سوى الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأخيرة.

 

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يأتي بها الفارس الأبيض في المركز الثال، برصيد نقطتين.

 

1- الترجي الرياضي التونسي 10 نقاط

 

2- مولودية الجزائر 8 نقاط

 

3- الزمالك  نقطتين

 

4- تونجيث السنغالي نقطة واحدة.

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