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المالية: إنشاء مجمع الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين بمرحلة الرقمنة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن مصر تشهد مرحلة التحول من النظام الورقي إلى عصر الرقمنة والشمول المالي.

وأضاف "محروس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه سيتم إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والذي سيسهم في التيسير على المواطنين وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أنه هذا المجمع سيعمل على تحقيق الترابط بين الجهات السيادية المتمثلة في مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والضرائب العقارية حتى يكون هناك تسهيل وتبسيط في تحصيل مستحقات الدولة في المجالات المختلفة.

وأوضح أن هذا المركز النموذجي سيعمل على سداد كافة المستحقات الضريبية بعدما كان هناك تباعد بين المصالح، لافتًا إلى أن هناك مركز في الإسماعيلية وبورسعيد وآخر في بورسعيد والتوسع في إنشائها على مستوى كافة المحافظات.

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وزارة المالية مجمع الخدمات الحكومية رقمنة الخدمات تحفيز الاستثمار الخدمات الرقمية

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