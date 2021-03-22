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الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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حصلت نجاح عبد المجيد على لقب الأم المثالية على محافظة المنيا، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.

وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، انها تزوجت عام 1982، ورزقت من زواجها بولدين، وبعد مرور 8 سنوات تزوج الزوج بأخرى وأراد طلاقها ولكنها رفضت بسبب خوفها على ولادها وعاشت في بيت أهلها.

وتابعت الأم المثالية، أن أبنها الصغير توفي في عمر السنة ونصف، وبعد وفاته أنفصلت عن زوجها وأبرته من جميع حقوقه.

وواصلت: رجعت مع ابني لأهلي ولكنهم رفضوا إنه يعيش معاهم، فرفضت الأم ولجأت لمحكمة الأسرة توفر لها سكن لها، وبالفعل المحكمة فرضت على زوجها توفير إيجار غرفة بمنزل مشترك مقابل 18 ج شهريا.

وتابعت "رضيت بالوضع ده علشان أقدر أربي ابني وأحافظ عليه"، واجهت نجاح كل المضايقات والمتاعب في سبيل راحة ابنها ومستقبله، وتعلمت الخياطة وتربية الطيور عشان أبيعها وأصرف على ابني، كما سعيت للحصول على معاش مطلقات من الشئون الاجتماعية بقيمة 50 جنيها.

"كان لنجاح نصيب كبير من اسمها"، حيث نجحت بالوصول بابنها لأرفع المناصب و"الولد اللي أبوه رفض إنه يعيش معاه بقى دلوقتي وكيل نيابة وحاصل على ماجستير في القانون وفي مرحلة التحضير للدكتوراه".

وأكدت علي فخر الاب بالأبن الآن وأصبح يفتخر به، "السيدة الصابرة الشجاعة الناجحة، واللي رغم معاناتها من أمراض القلب والضغط لكنها مكملة في مسيرتها وعطاءها".

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب
الأم المثالية بالمنيا: زوجي تركني وتزوج بأخري ولكني سعيت لوصول بأبني لأعلى المناصب

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