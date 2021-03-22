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الحركة العالمية للمرأة تختار "أمل مبدى" الشخصية الأكثر تأثير في المجتمع عام 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحت شعار "المرأه تقدر تكون" فازت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، بجائزة أكثر امرأة مؤثرة في المجتمع لعام 2021.

 

جاء اختيار مبدى، من خلال الحركة العالمية للمرأة، وسيتم منحها الجائزة رسميًا في حفل WAW السنوي الأول - Women Appreciating Women، نظير مساهمتها الإيجابية التي لا نهاية لها، في المجتمع المصري، وتقديرا لدورها النشط في مجال المجتمع المدني، بالإضافة إلي دورها العظيم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجاحها في إحداث حراك مجتمعي قوي تجاه قضية هذه الشريحة الهامة في المجتمع وحقوق ذويها البالغ عددهم ١٥ مليون مواطن مصري، وإلقاء الضوء عليهم وإظهار قدراتهم ومواهبهم وتحقيق الدمج بصورة حقيقية وعلى أرض الواقع من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.

 

وعبرت المهندسة أمل مبدي عن سعادتها بالتكريم واختيارها للحصول على جائزة أكثر امرأة مؤثرة في المجتمع، مؤكدة أن ذلك يزيد من حجم مسؤوليتها المجتمعية، ويعد دافعا قويا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المجتمع ومساندة الدولة في كافة القضايا التي تهم الوطن وفى مقدمتها المجتمع المدني ومجال ذوي الإعاقة.

 

والجدير بالذكر أن "المرأة تقدر تكون" هي حركة عالمية أنشأتها السيدة الحكيمة سعادة السفيرة الدكتورة بولين لونج لتجمع النساء معًا لخلق تأثير إيجابي في العالم بينما يقدرن ويدعمن بعضهن البعض دون حدود في الأعمال والمشاريع الإنسانية والنشاط مهنيا وشخصيا في جميع مناحي الحياة

وفي نفس السياق فان الحركة العالمية تجمع نساء غير عاديات معًا عن طريق دعم مبادراتهن لبعضهن البعض، وسبق ان تم تكريم أكثر من 700 امرأة من أكثر من 90 دولة في العالم منذ عام 2017.

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