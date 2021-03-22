"الديهي": عودة الدبلوماسية المصرية للصومال نقلة نوعية



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن اللقاء يمثل رافد جديد من روافد دور مصر في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا أن الشعب الصومالي من أفضل وأطيب الشعوب، وهناك فرص للتعامل والتقارب مع الصومال عربيًا.



وتابع، أن وصول الدبلوماسية المصرية للصومال مرة أخرى بعد غياب طويل يمثل نقلة نوعية في النظر لقضايا الأمن في منطقة القرن الإفريقي ومدخل البحر الأحمر.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية السفير سامح شكري، يبحث مع مسئولين صوماليين تعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي.