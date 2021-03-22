" والدي بيغني في المسجد".. فنانة هندية تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الإسلام





وآثارت تصريحاتها جدلا واسعا وسخرية من الجمهور ومن المقرر عرض اللقاء كاملا مع الإعلامية أوبرا وينفري يوم الأربعاء المقيل.

آثارت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، جدل كبيراعقب تصريحتها مع الإعلامية أوبرا وينفري وتحدثها عن الإسلام.وقالت "شوبرا": "نشأت في مدرسة دير، كنت على علم بالمسيحية، وكان والدي يغني في مسجد، وكنت على دراية بالإسلام، ونشأت في أسرة هندوسية، وكنت على علم بذلك، لأن الروحانيات جزء كبير من الهند ولا يمكنك تجاهلها".