"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

قال هاني أمان، االرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة هي اكبر مورد ضرائب لخزانة الدولة، وهي الشركة الوحيدة لإنتاج السجائر، ونعمل على مراعة هذا الأمر، وهذا واضح من عدم رفع الأسعار منذ 3 سنوات، رغم ارتفاع الأجور وفواتير الكهرباء والمياه.



وتابع "أمان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الشرقية للدخان تخدم فئة معينة، خاصة من يدخن السجائر الشعبية، مشيرًا إلى أن الشرقية للدخان تستحوذ على 75% من سوق السجائر في مصر.



وعن امكانية رفع أسعار السجائر هذا العام، قال "امان": "ما أقدرش أقول أه، أو لا، في لجنة تنعقد كل 3 شهور لتحديد امكانية زيادة الأسعار من عدمه".

