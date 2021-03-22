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خاص.. بسمة تكشف لـ"الفجر الفني" كواليس فيلم "كومانجي"

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعربت الفنانة بسمة، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "كومانجي" المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.


وقالت بسمة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، بأنها أعجبت بفكرة فيلم "كومانجي" والرسالة التي يقدمها خاصة أن أحداث العمل تدور حول طبيعة الإنسان وما يريده مجردًا من العالم.


وأضافت بسمة، بأن استعداها للشخصية لم يكن صعب، قائلة:" شخصيتي في الفيلم تستخدم اكسورارت من الطبيعة مثل السلسلة التي على شكل حجر".


أما عن الصعوبات التي واجهتتا في التصوير، قالت بسمة بأن الصعوبة في التصوير ترجع لنوعية الفيلم التي تدور في اللازمان واللامكان، ويجعل العمل له شكل مختلف ويحتاج تركيز من جميع فريق العمل".


ويعد فيلم "كومانجي" التجربة الأولي للمخرج محمود الشربيني، بعد عمله كمساعد مخرج ومخرج مساعد مع أهم المخرجين في الوطن العربي مثل المخرج محمد ياسين وتامر محسن وكاملة أبو ذكري، شوقي المجري وحاتم على وأيضا الأمريكي فرانك جيلبرت.


فيلم كومانجي بطولة بسمة وعباس أبو الحسن وحسن عيد ومحمود عزت وعدد من الفنانين السويديين.


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