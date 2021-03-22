حملات مكثفة تضبط 141 كجم لحوم ودواجن فاسدة بقنا



وأوضح محافظ قنا، أنه تم تحرير 3 محاضر بمدينة قنا بإجمالي ١٣٥ كجم دواجن مجمدة ولحوم ومصنعات، ومجمدات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 3 محاضر أخرى مخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية، بدائرة مركز قفط مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهود مديريتي الطب البيطري والتموين للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضبط المتلاعبين من التجار.



‪من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، على أن المديرية مستمرة في شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائي.



شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، بالتعاون مع مديرية التجارة والتموين بقنا، حملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمركزي قنا وقفط، تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين هذا وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط ١٤١ كجم لحوم مجمدة ودواجن ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.