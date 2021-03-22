Advertisements

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور علاء عابد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الدول تعتبر لقاح كورونا أمن قومي صحي، مؤكدًا أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من الإصابة بكورونا بنسبة تصل لـ 80%.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أي أثر جانبي بسيط ينتج عن اللقاح لا يساوي مضاعفات مرض فيروس كورونا.

وتابع: "أخبار سارة في القريب العاجل عن لقاح كورونا المصري".

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ 33 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تشييع جثمان الفنانة فوزية أبو زيد وغياب نجوم الفن عن الحضور

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 8 ساعات

1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري.. "النقل" تكشف عن قيمة التعويضات

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها