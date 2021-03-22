الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

قال الدكتور علاء عابد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الدول تعتبر لقاح كورونا أمن قومي صحي، مؤكدًا أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من الإصابة بكورونا بنسبة تصل لـ 80%.



وأضاف "عابد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أي أثر جانبي بسيط ينتج عن اللقاح لا يساوي مضاعفات مرض فيروس كورونا.



وتابع: "أخبار سارة في القريب العاجل عن لقاح كورونا المصري".

