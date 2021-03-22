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أتلتيكو مدريد يهنئ سواريز على رقمه القياسي

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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هنأ أتلتيكو مدريد الإسباني نجم الفريق الأوروجواياني لويس سواريز عقب وصوله إلى هدفه رقم 500 في مسيرته الرياضية مع الأندية والمنتخب.

وتمكن سواريز من تسجيل هدف الفوز للروخيبلانكوس على حساب ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني في اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو .

وأفادت تقارير صحفية بأن سواريز سجل 198 هدفاً مع برشلونة الإسباني و111 هدفاً مع آياكس الهولندي و82 هدفاً مع ليفربول الإنجليزي و19 هدفاً مع أتلتيكو مدريد و15 هدفاً مع غرونينغين الهولندي و12 هدفاً مع ناسيونال الأوروجواياني و63 هدفاً مع منتخب أوروجواي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن سواريز خاض 797 مباراة في مسيرته وأصبح خامس لاعب يصل إلى 500 هدف فأكثر بعد رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش.

وقال أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" لويس سواريز سجل هدفه رقم 500 في مسيرته الرياضية، حدث تاريخي! هنيئاً لك أيها القناص! ".

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