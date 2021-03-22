أكبر قرى الإسماعيلية تستعد للمحاصيل الصيفية

قال المهندس محمود كاترين رئيس الوحدة المحلية لقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، إن القرية تعتبر أكبر القرى لزراعة المحاصيل الإستراتيجية الصيفية في المحافظة، وخاصة محصول القطن والذرة، وذلك بسبب المناخ الجيد، والتربة، وأن الفلاحين يحرصون دائما بمتابعة تجهيز الأرض ووضع البذرة إلى جني المحصول مرورا بجميع مراحل النبات وإرشاد المزارعين ومقاومة الآفات والأمراض وإعداد تقارير يومية عن حالة المحاصيل الزراعية والري وحماية الأراضي بواسطة مهندسي الوحدة.



بالإضافة الي عقد ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة يتم من خلالها توضيح طرق الزراعة الحديثة والممارسات الزراعية السليمة لتحقيق أعلى جودة وعائد للمزارعين والنهوض بكافة المحاصيل الإستراتيجية والوحدة توفر الدعم الفني للمزارعين والتقاوي المنتقاة والمعتمدة من وزارة الزراعة.



كما أعلن المهندس حمدي عبد الوهاب مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، الانتهاء من الاستعداد لاستقبال الموسم الزراعي للمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى وصول تقاوي محصول القطن، وكذلك تقاوي الذرة بنوعيه الأبيض والأصفر، القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة.



وأكد أنه ملائم للأراضي الجديدة والمستصلحة والرملية واقل في التكلفة، كما تصل إنتاجيته إلى 10 قناطير قطن وصفاته الغزلية أو التيلة ذات اللون الأبيض، موضحا أنه مفيد جدا في التصدير للأسواق الخارجية والمحلية، لافتا إلى أنه يلبي احتياجات المزارع والتاجر المصدر للأسواق الخارجية بمواصفاته الجيدة والمرغوبة، وتعتبر الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق أكبر إدارة زراعية في محافظة الإسماعيلية.

