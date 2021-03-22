Advertisements

أكبر قرى الإسماعيلية تستعد للمحاصيل الصيفية

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
قال المهندس محمود كاترين رئيس الوحدة المحلية لقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، إن القرية تعتبر أكبر القرى لزراعة المحاصيل الإستراتيجية الصيفية في المحافظة، وخاصة محصول القطن والذرة، وذلك بسبب المناخ الجيد، والتربة، وأن الفلاحين يحرصون دائما بمتابعة تجهيز الأرض ووضع البذرة إلى جني المحصول مرورا بجميع مراحل النبات وإرشاد المزارعين ومقاومة الآفات والأمراض وإعداد تقارير يومية عن حالة المحاصيل الزراعية والري وحماية الأراضي بواسطة مهندسي الوحدة.

بالإضافة الي عقد ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة يتم من خلالها توضيح طرق الزراعة الحديثة والممارسات الزراعية السليمة لتحقيق أعلى جودة وعائد للمزارعين والنهوض بكافة المحاصيل الإستراتيجية والوحدة توفر الدعم الفني للمزارعين والتقاوي المنتقاة والمعتمدة من وزارة الزراعة.

كما أعلن المهندس حمدي عبد الوهاب مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، الانتهاء من الاستعداد لاستقبال الموسم الزراعي للمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى وصول تقاوي محصول القطن، وكذلك تقاوي الذرة بنوعيه الأبيض والأصفر، القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة.

وأكد أنه ملائم للأراضي الجديدة والمستصلحة والرملية واقل في التكلفة، كما تصل إنتاجيته إلى 10 قناطير قطن وصفاته الغزلية أو التيلة ذات اللون الأبيض، موضحا أنه مفيد جدا في التصدير للأسواق الخارجية والمحلية، لافتا إلى أنه يلبي احتياجات المزارع والتاجر المصدر للأسواق الخارجية بمواصفاته الجيدة والمرغوبة، وتعتبر الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق أكبر إدارة زراعية في محافظة الإسماعيلية.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة رحيل الثنائي المغضوب عليه

منذ ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري.. "النقل" تكشف عن قيمة التعويضات

منذ ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها