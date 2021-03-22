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خيري رمضان: قرار الآثار بمجانية زيارة الفرق الطبية الأماكن السياحية شهادة لدورهم خلال جائحة كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي خيري رمضان، أن هناك مبادرة طيبة من وزير الأثار الدكتور خالد العناني، والذي أصدر فيها قرار بأنه يحق للأطباء والفرق الطبية الدخول لأي مكان أثري وسياحي في مصر، كل شخص و3 أشخاص أخرين طوال هذا العام بالمجان تقديرًا للأطباء ودروهم في حماية المواطنين.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مجانية زيارة الاطقم الطبية شهادة طيبة تقدمها وزارة السياحة والحكومة لما يُقدمه الأطباء خلال فترة مواجهة أزمة كورونا من دور في حماية المواطنين.

وأوضح الاعلامى خيري رمضان أن الفرق الطبية في المستشفيات تبُذل الكثير من الجهود لحماية المواطنين والعبور من أزمة كورونا.

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