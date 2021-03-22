الأهلي يكشف حقيقة رحيل الثنائي المغضوب عليه

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن رحيل الثنائي محمود عبد العزيز كهربا ووالتر بواليا عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





حقيقة رحيل كهربا وبواليا عن الأهلي





وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية: "لا صحة لما تردد حول فكرة تسويق الأهلي محمود كهربا في الدوريات الخليجية".





وتابع توفيق: "لا يوجد أي نية في التفريط في خدمات اللاعب، كانت أزمة بينه وبين الجهاز الفني وتم فرض العقوبة على كهربا وانتهى الأمر".





وبشأن رحيل المهاجم الزامبي عن الأهلي أكد مدير التعاقدات: "هذا كلام غير منطقي، اللاعب خاض شهرين فقط ضمن صفوف النادي، ربما لا يكون موفقاً حتى الاّن ولكن لازال الموسم طويل والدوري سينتهي في سبتمبر المقبل ومن الصعب الحكم على الراحلين في الوقت الحالي".



