الأهلي يكشف حقيقة رحيل الثنائي المغضوب عليه

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الأهلي يكشف حقيقة رحيل الثنائي المغضوب عليه
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:32 م
علي خلاف
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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن رحيل الثنائي محمود عبد العزيز كهربا ووالتر بواليا عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
حقيقة رحيل كهربا وبواليا عن الأهلي
وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية: "لا صحة لما تردد حول فكرة تسويق الأهلي محمود كهربا في الدوريات الخليجية".
وتابع توفيق: "لا يوجد أي نية في التفريط في خدمات اللاعب، كانت أزمة بينه وبين الجهاز الفني وتم فرض العقوبة على كهربا وانتهى الأمر".
وبشأن رحيل المهاجم الزامبي عن الأهلي أكد مدير التعاقدات: "هذا كلام غير منطقي، اللاعب خاض شهرين فقط ضمن صفوف النادي، ربما لا يكون موفقاً حتى الاّن ولكن لازال الموسم طويل والدوري سينتهي في سبتمبر المقبل ومن الصعب الحكم على الراحلين في الوقت الحالي".
وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في الثاني من إبريل المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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