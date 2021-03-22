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الري: نواجه أزمة سد النهضة ببدائل ومشروعات لترشيد المياه والتفاوض الطريق الوحيد

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر والسودان رغم الانتهاكات المتخذة من قبل الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، إلا أن الدولتين يتمسكوا بالتفاوض مع أثيوبيا، إذ أن هذا التفاوض هو السبيل الوحيد؛ نظرًا سياسة مصر لحل الأمور بشكل هادى للوصول لحل في الأزمة.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية تواجه تحدي كبير في مجال المياه، حيث أن بناء السد يمثل أحد التحديات الكبرى في أزمة المياه والموارد المائية، مشددًا على أن الدولة تتخذ أساليب جادة في مواجهة أزمات المياه من خلال الكثير من المشروعات.

وأوضح الدكتور محمد غانم أن الدولة تتخذ الكثير من المشروعات في مجال المياه كمشروعات تبطين الترع ومشروعات الري الحديث والتي تستهدف ترشيد المياه.

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