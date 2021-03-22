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فوز "السادات الإعدادية" بمسابقة الوعي القومي بدشنا التعليمية

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرمت وفاء محمد رشاد، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، اليوم الطلاب الفائزين في مسابقة الوعي القومي بمدرسة السادات الإعدادية لفوزهم في التصفيات النهائية وحصول المدرسة على المركز الأول.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وإشراف وفاء محمد رشاد المدير العام لإدارة دشنا التعليمية.

والتقت رشاد الطلاب الفائزون، وهم الطالب محمد بحبوح السيد، والطالبة ألاء كرم يحيى عقب تقييم اللجنة المشكلة، والتي ضمت كلا من محمد أحمد عمر، وممدوح عبد النعيم، وسامح فانوس موجهي التربية الاجتماعية، واختيار مدرسة السادات الإعدادية بالمركز الأول في التصفيات تم التكريم تحت أشراف الموجة الأول حمدي الهجين ومحمد سيد وكيل قسم بالتربية الاجتماعية.
 
وأثنت رشاد على الطلاب المشاركين في المسابقة بقيادة الأخصائي أمانى ماهر محمدين، وهنأت الطالبين الفائزين بالمسابقة وطالبتهم بالاجتهاد في دروسهم ليكونوا مثالا وعبرة لكل متفوق يشارك في الأنشطة المدرسية.

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