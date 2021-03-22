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عميد صيدلة القاهرة تدشن بشرى سارة للمواطنين حول اللقاح المصري (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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دشنت الدكتورة أمنية خليل عميد صيدلة جامعة القاهرة، بشرى سارة بشأن قرب مصر للوصول للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم مساء اليوم الاثنين، إن التجارب المصرية للقاح كورونا تسير بشكل جيد، مضيفا أن مصر قطعت خطوات كثيرة جدا في التجارب السريرية.

وأضافت أن هناك أشياء مبشرة في الوصول للقاح كورونا، متابعة أنه مصر قريبة من إنتاج لقاح لكورونا ولدينا باع طويل في هذا الأمر.


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