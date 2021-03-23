رودني الحداد لـ"الفجر الفني": رجل المسرح عليه معرفة مجالات كثيرة.. وهذا سر نجاحي في الكتابة والتمثيل والإخراج









يعكف الفنان والكاتب والمخرج اللبناني رودني الحداد، على الانتهاء من مسلسل أمنيزيا، الذي يشارك من خلاله بالسباق الرمضاني المقبل، إذ يتولى مهمة إخراجه.وقال الحداد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني "سعيد جدا بهذا العمل، لأن الأجواء ممتعة ومميزة، وخرجت منها بأصدقاء كثيرون.وعن كيفية تحقيق هذه المعادلة الصعبة، بين التمثيل والتأليف والإخراج، أوضح "بالنسبة لي، تلك أمور أعرفها جيداً، بل ولا أعرف غيرها، خلال حياتي، ولذلك؛ أجد أنها سهلة وطبيعية، فأنا رجل مسرح، وهذا الشخص لا يمكن أن يكون ممثل فقط أو مخرج أو كاتب أو تقني، لأنها كل ما سبق مطلوب لصناعة رجل المسرح".واختتم كلامه قائلًا: "انطلاقا من هذه النقطة؛ نجد أنه يتحتم علينا أن نعرف في كل هذه المجالات؛ وأنا أحب الثلاثة".