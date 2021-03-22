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5 معلومات حول المشوار الفني لـ "هاني رمزي" ابن محافظة المنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تألقت محافظة المنيا بخروج كوكبة من الفنانين لمعت في سماء السينما المصرية والتليفزيون والمسرح فكان من بينها الفنان هاني رمزي الذي عرف بخفة ظله وتميز في الأدوار الكوميدي نشر البهجة ورسم البسمة علي شفاه متابعيه ومحبيه بالرغم ان معظم عائلته تعمل في مهنة المحاماه إلا أنه سلك طريقا أخر جعله محط أنظار العالم.

"الفجر" ترصد لكم نبذة عن مشوار الفنان هاني رمزي ابن المنيا

1- هاني رمزي ممثل مصري ولد في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا في العام 1964 والده الراحل عادل رمزي حنا، المحامي الجنائي، وشقيق البرلماني إيهاب رمزي، والمستشار أمير رمزي.

2- جده عمل نقيبا للمحامين في محافظة المنيا وأحد قيادات ثورة 1919 مع الزعيم الراحل سعد زغلول، ولهم شقيقة واحدة تقيم في أميركا وتعمل محامية.

3- زوجة هاني رمزي هي منى مهاب كامل من محافظة أسيوط، ولديها من هاني ولدان هما شادي وجيسي.

4- حصل على بكالوريوس التجارة ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991 وبدأ مشواره الفني بالمسرح مع الفنان محمد صبحي من خلال فرقة ستوديو 80 التي قدم من خلالها عددًا من المسرحيات، منها "تخاريف" و"وجهة نظر"، ثم اتجه بعد ذلك إلى السينما.

5- كانت انطلاقة هاني رمزي السينمائية في فيلم الحب الأول مع مصطفى قمر ومنى زكي وطارق لطفي وفيلم صعيدي في الجامعة الأميركية، وقدم فيما قدم دور البطولة لأول مرة في فيلم "صعيدي رايح جاي" وبعدها توالت أفلامه ومنها "ولا في النية أبقى" و"اتفرج يا سلام" و"فرقة بنات وبس" و"ناصر 56" ثم قدم أدوار البطولة في أفلام "جواز بقرار جمهوري" و"غبي منه فيه" و"محامي خلع" و"أبو العربي" و"ظاظا" و"أسد و4 قطط" و"نمس بوند" و"الراجل الغامض بسلامته" و"سامي أكسيد الكربون".
5 معلومات حول المشوار الفني لـ "هاني رمزي" ابن محافظة المنيا
5 معلومات حول المشوار الفني لـ "هاني رمزي" ابن محافظة المنيا

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