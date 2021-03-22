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أمينة خليل تشارك بوستر دعائي مع تايسون لمسلسل "خلي بالك من زيزي"

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة أمينة خليل بوستر دعائي لمسلسلها الرمضاني "خلي بالك من زيزي" جمعها بتايسون وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتبت "خليل" تعليقا قائله: "خلي بالك من زيزي رمضان 2021".


مسلسل "خلى بالك من زيزى"، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

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