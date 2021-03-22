وليد توفيق يهنيء نانسي عجرم بأغنيتها الجديدة





حرص الفنان ​اللبناني وليد توفيق​ على تهنئة مواطنته الفنانة ​نانسي عجرم​ بعد طرحها أغنية "إمي".



وكتب على صفحته الخاصة: "مبروك الف مبروك نانسي أغنية الأم رائعة كلام ولحن واحساس وغناء".



وردت نانسي عليه بالقول: "كل الحب لإلك وليد. إستاذ بكل معنى الكلمة. الله يرحم والدتك و يخليلك زوجتك".



وكانت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "إمي" على أحد التطبيقات الموسيقية، وهي بمثابة هدية منها لوالدتها، بمناسبة عيد الأم، الذي صادف يوم 21 مارس، كما انها نشرت مقطعا قصيرا من الأغنية على صفحتها الخاصة.