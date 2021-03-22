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منح 36 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم 10 مرات

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
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 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 36 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بالدم عشر مرات.
وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:
محمد علي صالح يافعي، عابدالرحمن محمد سعد أحمد، محمد غازي القيم، سامح محمد عبدالمنعم جلال، مصطفى محمد علي، خالد مصطفى محمد سلطان، أحمد سعيد محمد، عصام ربيع عبدالله صالح، فيصل محمد ابلبال، إبراهيم جعفر أحمد محمد، عبدالقادر عبد العزيز المالكني، عبدالعزيز محمد صالح القا ، عصام إبراهيم عامر عيسي، جبريل إبراهيم جبريل أبو السعود، محمد بلال عبدالرزاق بكار، خالد عبدالله سعيد باقتيبة، عبدالرحمن عبدالملك رحمه الله عبدالسعيد، ليفي كروز دي لينيا، صلاح الدين مصطفى علي حسين، بشير محمد أسعد بساطه، بكر حسن هارون محمد، سامي أحمد محمد ارجيله، حسن علي السبلي، عمر صالح عامر بن مرضاح، يسلم محمد عبدالله باقطيان، مزمل الأمين محمدين خوجلي، عبدالله خميس عبدالله البلوشي، سامح عبدالمجيد محمد العرين، نيكولاي راموس ماكبلوق، محمود سمير تنبكجى، عمار محمد علي، عبدالرحمن بشير أحمد حسام الدين، علي جميل الأصيل، علاء عبدالفتاح عبدالفتاح هديه،
مروان موسى إبراهيم عمرو، فارس سباح مهوس داود.

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