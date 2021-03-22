لميس الحديدي تكشف شروط السعودية لإداء فريضة الحج في زمن الكورونا



وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد عقدت مؤتمرًا مع السفير الصيني في مصر، اليوم، بديوان عام الوزارة لاستعراض وضع اللقاحات في مصر، على قوة العلاقة بين مصر والصين، والاتصالات المثمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني خلال الفترة الجارية.



وأشارت إلى أن الوزارة نسقت مع مجلس الوزراء لتطعيم جميع المسافرين للحج قبل سفرهم إلى دولة السعودية، كما سيتم تطعيم الوظائف المهمة مثل القطاع الاقتصادي والسياحي والطيران، وذلك حرصا على استمرار عمل هذه القطاعات بشكل ثابت ومستمر، وحرصا من الدولة على تنشيط هذا القطاع.



قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن المملكة العربية السعودية تشترط لمن يرغب أن يؤدي فريضتي الحج أو العمرة، أن يحصل على شهادة تفيد بتلقيحه بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن مصادر خاصة ذكرت بان الفترة القادمة ستشهد نقاشًا موسعًا بين الجانبين المصري والسعودي، لبحث فكرة " اللقاح " المعتمد من الصحة العالمية، خاصة أن اللقاحات الصينية أو الروسية لم تعتمد حتى الآن.وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: " معلوماتنا أن نقاش موسع سيتم بين الجانبين بخصوص هذا الملف، ولكن حتى اللحظة الحالية هذه هي الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج وهذا حق السعودية.وتابعت: "لكن في النهاية العالم يبدو أنه سوف ينقسم إلى فسطاطين دول تلقح شعوبها، وأخرى لم تلقح ولانريد أن تكون مصر جزء من هذه الدول.