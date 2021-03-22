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موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أولى صفقات المارد الأحمر لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

 

موسيماني يطلب التعاقد مع ظهير أيسر في الصيف

 

طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من مسؤولي الأهلي التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لهذا المركز.

 

وأكد المدرب الجنوب إفريقي، لمسؤولي الأهلي أنه في حاجة لصفقة مميزة في مركز الظهير الأيسر، حيث أن الفريق الأحمر يعانى بشدة في هذا المركز نظرًا للغيابات المتتالية، وآخرها غياب علي معلول للإصابة.

 

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المريخ السوداني في الثاني من إبريل المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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