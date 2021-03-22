نشرة أخبار الدقهلية اليوم.. تأييد حكم الإعدام لمغتصب وقاتل نجلة عمه وافتتاحان بجامعة المنصورة

تفاصيل الإعدام شنقا لمغتصب وقاتل نجلة عمه طفلة ميت غمر



إطلاق المنصة السنوية الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية



قام نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الدكتزر أيمن عاشور اليوم بإطلاق المنصة الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD Virtual Platform 2021 وإفتتاح أولى فاعلياتها ملتقى التوظيف UCCD Career Expo.



وقد شارك الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة في إفتتاح المنصة السنوية وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية جوناثان كوهين ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رييد ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية دكتور أشرف حاتم ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية الشريكة.





رئيس جامعة المنصورة يفتتح المرحلة الثالثة لتطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات



افتتح الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الإثنين تجديد وتطوير المرحلة الثالثة بالجناح الأيسر بالدور الثالث بمركز دار الضيافة والمؤتمرات - جامعة المنصورة.



تم الافتتاح بحضور الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد السعيد المُشرف العام على مركز دار الضيافة والمؤتمرات، تتضمن عملية التطوير مجموعة من المراحل يتم تنفيذها على خطوات متتالية، تضمنت تلك المرحلة الإنتهاء من تطوير غرف الجناح الأيسر بالدور الثالث والمكون من ثمانية غرف وغرفة الأوفيس والممر الخارجى للدور وذلك على مستوى عالى من الخدمة وكذلك امداد الغرف بالتكيفات الجديدة. والتي تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة بمركز دار الضيافة والمؤتمرات ل النزلاء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئات الخارجية.





شهدت محافظة الدقهلية اليوم الاثنين ٢٢ مارس العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا للمتهم "هشام. م. س"، وذلك في الجناية رقم ٢٤٠٦٠ مركز ميت غمر والمقيدة برقم ١٣٩١ كلي جنوب المنصورة، بتهمة اغتصاب وقتل ابنة عمه الطفلة "يارا-١٠ سنوات"، ذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد حكم الإعدام.عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت ومحيي الدين محمد الكيلاني. وكانت هيئة المحكمة ناقشت المتهم حول ارتكاب الواقعة، واعترف بها تفصيليًا وشرح كيفية ارتكابها، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة العلنية، فتقرر التأجيل لجلسة اليوم ٢٢ مارس لأخذ رأي فضيلة المفتي الذي أيد حكم الإعدام.وكان اعترف المتهم المتهم بقتل ابنة عمه، طفلة، بعمر10 سنوات، بعد أن تعدى عليها جنسيا، في قرية جصفا بمركز ميت غمر بالدقهلية، بقيامه بخنق الطفلة وإلقاء جثتها في احدي الترع خوفا من ان يفتضح أمره، وقال المتهم وضعت يدي على رقبتها لحد ما روحها طلعت، وبعدين شيلت جثتها رميتها في الترعة".