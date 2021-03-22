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هالاند بديل أجويرو في مانشستر سيتي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقتحم سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني من أجل تعويض الرحيل المرتقب لنجم الفريق الأرجنتني سيرجيو أجويرو الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأكد موقع The Athletic البريطاني أن مسئولي مانشستر سيتي تواصلوا مع والد هالاند من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع النجم النرويجي.

وأفاد الموقع البريطاني بأن مانشستر سيتي يخطط لإستغلال علاقته مع والد هالاند من أجل التعاقد مع نجله لأن والده كان لاعباً في صفوف مانشستر سيتي في عام 2000.

وألمح الموقع البريطاني أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 20 عامًا على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.

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