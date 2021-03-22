الدول الغربية تفرض عقوبات على الصين لهذا السبب

فرضت عدة دول غربية عقوبات على مسؤولين في الصين بسبب انتهاكات حقوقية ضد أقلية الإيجور المسلمة.



واحتجزت الصين الإيجور في معسكرات في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، حيث ظهرت مزاعم بالتعذيب والعمل القسري والاعتداء الجنسي.



تم تقديم العقوبات كجهد منسق من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.



وردت الصين بفرض عقوبات على المسؤولين الأوروبيين.



ونفت مزاعم الانتهاكات، زاعمة أن المعسكرات هي مرافق "إعادة تثقيف" تستخدم لمكافحة الإرهاب.



لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال إن معاملة الأويجور ترقى إلى "انتهاكات مروعة لأبسط حقوق الإنسان".



لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ حملة القمع في ميدان تيانانمين عام 1989، عندما فتحت القوات في بكين النار على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.