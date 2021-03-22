نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه





وجاء ذلك أثناء تصويره حلقة من برنامج " مختلف عليه".





وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".





ويقدم الإعلامي ابراهيم عيسي برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس".

تعرض الإعلامي إبراهيم عيسى لحادث خطير منذ قليل حيث وقع عليه استوديو التصوير هو وبعض العاملين في الأستوديو وتم نقله إلى المستشفى.