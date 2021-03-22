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نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض الإعلامي إبراهيم عيسى لحادث خطير منذ قليل حيث وقع عليه استوديو التصوير هو وبعض العاملين في الأستوديو وتم نقله إلى المستشفى.


وجاء ذلك أثناء تصويره حلقة من برنامج " مختلف عليه".


وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".


ويقدم الإعلامي ابراهيم عيسي برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس".

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