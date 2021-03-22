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خبير يُفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام العسكري، مدير برنامج الحوسبة وعلوم البيانات في جامعة شابمان الأمريكية، إن سد النهضة له آثار كارثية، متابعًا: "كلمة كارثية بسيطة عن إللي هيحصل لو الوضع مشي زي ما هو".

وأكد "العسكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن سد النهضة يشكل تهديدًا خطيرًا على المجرى المائي ونهر النيل، لافتًا إلى أن إثيوبيا منطقة نشطة زلزاليًا.

وكشف عن إثيوبيا لن تتأثر بسلبيات السد؛ لأنه على حدودها مع السودان، أما السودان فسوف تتأثر بالدمار والانهيار، مؤكدًا أن مصر والسودان دول لا يستهان بها، وتستطيع أن تتخذ مواقف.


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