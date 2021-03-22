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"الضرائب" تناشد الممولين تقديم إقراراتهم إلكترونيا قبل 31 مارس (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلن السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية سيكون في 31 مارس الجاري، مناشدا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء الموعد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تقديم تيسيرات للممولين خلال التسجيل على منظومة الإقرارات الضريبية.

وأضاف السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أن هناك 130 ألف تقدموا بإقرارات الضريبة المضافة، كما يوجد أكثر من 3 ملايين من الأشخاص الطبيعيين تقدموا بالإقرارات الضريبية.

وأردف أن الشخص الطبيعي أصبح ملزما بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، مؤكدا أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبة حيث إنه لا يوجد ما يحول دون تقديمها مرتبط بأزمة كورونا.

واختتم السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أن مركز مصر بات متقدما في منظومة الضرائب بعد تقديم الخدمات المميكنة.

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