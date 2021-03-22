السياحة: 150 ألف عامل مطلوب تطعيمه بلقاح كورونا

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والاثار لشؤون السياحة، أن ثمة تنسيق موسع يتم بين وزارتها ووزارة الصحة، لتطعيم العاملين في المجال السياحي، بالاضافة للمحافظات السياحية، خاصة أن السياحة مجال إقتصادي مهم وقد شهد توقفًا بسبب جائحة كورونا.



وتابعت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفيةمع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: أن وزارتها تقوم على حصر أعداد العاملين في السياحة، لمخاطبة وزيرة الصحة لتطعيمهم، متوقعة أن يكون أعداد العاملين في مجال السياحة المطلوب تطعيمهم سيتراوح ما بين 100-150 ألف مواطن.



وأضافت: " بقالنا فترة شغالين وفقًا لقرار مجلس الوزراء بأن تكون الطاقة الاستيعابية 50%، وبالتالي لن يقل العدد المتوقع عن ما ذكرته ما بين 100-150 ألف عامل في القطاع السياحي، وجاري حصر الاعداد حاليًا".

