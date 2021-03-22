Advertisements

السياحة: 150 ألف عامل مطلوب تطعيمه بلقاح كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والاثار لشؤون السياحة، أن ثمة تنسيق موسع يتم بين وزارتها ووزارة الصحة، لتطعيم العاملين في المجال السياحي، بالاضافة للمحافظات السياحية، خاصة أن السياحة مجال إقتصادي مهم وقد شهد توقفًا بسبب جائحة كورونا.

وتابعت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفيةمع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: أن وزارتها تقوم على حصر أعداد العاملين في السياحة، لمخاطبة وزيرة الصحة لتطعيمهم، متوقعة أن يكون أعداد العاملين في مجال السياحة المطلوب تطعيمهم سيتراوح ما بين 100-150 ألف مواطن.

وأضافت: " بقالنا فترة شغالين وفقًا لقرار مجلس الوزراء بأن تكون الطاقة الاستيعابية 50%، وبالتالي لن يقل العدد المتوقع عن ما ذكرته ما بين 100-150 ألف عامل في القطاع السياحي، وجاري حصر الاعداد حاليًا".

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يخطط لعودة نجمه السابق

منذ ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ 33 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها