تصاعد صراع الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بشأن "أسترازينيكا"

دعا رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عددًا من قادة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم، لمحاولة التأكد من أن لقاح "أسترازينيكا" المنتجة في مصنع هاليكس لن يتم حظرها من قبل الاتحاد الأوروبي.



ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لم يكن هناك طلب رسمي من المملكة المتحدة للتصدير من هاليكس - حتى الآن.



لكن السلالات الموجودة بالفعل عبر القنوات المحيطة باللقاح أصبحت سيئة السمعة الآن.



ويصر الاتحاد الأوروبي على أن أسترازينيكا قدمت وعودًا مختلفة ومتناقضة لبروكسل والمملكة المتحدة في عقودهما الموقعة العام الماضي.



تنفي أسترازينيكا أنها فشلت في احترام عقدها مع الاتحاد الأوروبي. وتقول إن العقد يلزم الشركة ببذل "أفضل الجهود المعقولة" - وهو ما تفعله، كما تقول، في مواجهة تحديات الإنتاج.