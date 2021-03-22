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أحمد موسي يحذر من الاستحمام فى الترع بعد تبطينها.. "أمراض وبلهارسيا"

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأطفال حولوا الترع إلى حمامات سباحة بعد تبطينها في الأقصر.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «هل دا معقول وحد يتبسط من الكلام ده».

وحذر الإعلامي أحمد موسى، من الاستحمام بالترع، قائلا «هناك أمراض وبلهارسيا».

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