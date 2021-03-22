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تصل لمليوني جنيه.. الضرائب تكشف عقوبة عدم تقرير الإقرارات في الموعد المحدد (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن المصلحة عملت على ميكنة التسجيل وتقديم الإقرار والسداد.

وتابع صقر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم ميكنة إجراءات قانون القيمة المضافة والدخل ورسم التنمية»، مشيرا إلى أن ما يقرب من 8 آلاف ممول من كبار ومتوسطي الممولين والمهن الحرة تقدموا بإقراراتهم إلكترونيا.

وأوضح أنه حال عدم التزام الممولين بتقديم الإقرار خلال الفترة المحددة حتى نهاية 31 مارس، تفرض مخالفة تتراوح قيمتها من 3 آلاف حتى 50 ألف خلال شهرين، وحال تخطي مدة 60 يوما تفرض غرامة تتراوح من 50 ألف حتى مليوني جنيه.

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