Advertisements

رئيس جامعة سوهاج: عملية إزالة "ساطور" من وجه سيدة استمرت 7 ساعات.. وصراعها مع "ضرتها" السبب

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى استقبلت حالة "سيدة الساطور" بعد استمرار النزيف الدموي لها، إذ أنها كانت تعرضت للإصابة في اسلاعة الـ4 عصرًا، إلا أنه وصلت المستشفى في وقت متأخر ليلًا.

وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في استخراج "ساطور" من جبهة سيدة، مؤكدً أنها كانت في حالة سيئة جدًا وفاقدة للوعي، مشيرًا إلى أنه كانت مُصابة في جروح قطعية في الراس وكسور في الجمجة، أن كثير من الأطباء تعاونوا في نجاح عملية السيدة، حيث إن أطباء الجراحة وأطباء المخ والأعصاب والوجه والفكين والجراحات الخاصة بالعيون شاركوا جميعًا في العملية، واستمرت لـ7 ساعات.

وأوضح أن الحالة مستقرة وفي وعي وتستجيب للعلاج وهناك تطور في حالتها، وتم عملية التجميل لتحسين حالة السيدة، متابعًا: "السيدة تعرضت للضرب بالساطور من ضرتها.. وتم اتخذا إجراءات قانونية لمعاقبة المتهمة".

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

منذ ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

يوفنتوس يخطط لعودة نجمه السابق

منذ ساعة

صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ نصف ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ ساعة و 24 دقيقة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها