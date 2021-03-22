رئيس جامعة سوهاج: عملية إزالة "ساطور" من وجه سيدة استمرت 7 ساعات.. وصراعها مع "ضرتها" السبب

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى استقبلت حالة "سيدة الساطور" بعد استمرار النزيف الدموي لها، إذ أنها كانت تعرضت للإصابة في اسلاعة الـ4 عصرًا، إلا أنه وصلت المستشفى في وقت متأخر ليلًا.



وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في استخراج "ساطور" من جبهة سيدة، مؤكدً أنها كانت في حالة سيئة جدًا وفاقدة للوعي، مشيرًا إلى أنه كانت مُصابة في جروح قطعية في الراس وكسور في الجمجة، أن كثير من الأطباء تعاونوا في نجاح عملية السيدة، حيث إن أطباء الجراحة وأطباء المخ والأعصاب والوجه والفكين والجراحات الخاصة بالعيون شاركوا جميعًا في العملية، واستمرت لـ7 ساعات.



وأوضح أن الحالة مستقرة وفي وعي وتستجيب للعلاج وهناك تطور في حالتها، وتم عملية التجميل لتحسين حالة السيدة، متابعًا: "السيدة تعرضت للضرب بالساطور من ضرتها.. وتم اتخذا إجراءات قانونية لمعاقبة المتهمة".