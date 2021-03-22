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تعرف على أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة قبل افتتاحه

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تستعد الدولة المصرية لحدث أثري كبير وفريد من نوعه وهو افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.


وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن أسعار تذاكر الدخول للمتحف ستكون 60 جنيها للزائر المصري، و30 جنيهًا للطالب المصري، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.

وأعلنت الوزارة أن افتتاح المتحف سيكون يوم 3 أبريل وهو متوافق مع يوم موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة، وسيتم إتاحة زيارة المومياوات يوم 18 أبريل، والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

كما قررت الوزارة عمل تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و ٥ إبريل، وذلك بعد افتتاحها.

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