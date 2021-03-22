Advertisements

البرلمان العربي يعلن تأييده لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعرب البرلمان العربي عن تأييده الكامل للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل، مثمناً الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له اليوم: إن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة والتخفيف من المعاناة اليومية للشعب اليمني، مشيراً إلى أن مبادرة المملكة العربية السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحلّ الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل.

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري.. "النقل" تكشف عن قيمة التعويضات

منذ ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يطرد صفقة الـ160 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل الثنائي المغضوب عليه

منذ ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

06:50 م

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

07:13 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها